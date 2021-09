https://fr.sputniknews.com/20210926/mondiaux-2021-alaphilippe-garde-son-titre-en-belgique-1051872450.html

Mondiaux de cyclisme 2021: Alaphilippe garde son titre en Belgique

Mondiaux de cyclisme 2021: Alaphilippe garde son titre en Belgique

Le Français Julian Alaphilipp (29 ans) a conservé son titre de champion du monde de cyclisme, dimanche à Louvain, en s'imposant en solitaire après une attaque... 26.09.2021, Sputnik France

2021-09-26T18:26+0200

2021-09-26T18:26+0200

2021-09-26T20:17+0200

international

france

belgique

sport

cyclisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1051872400_0:296:2100:1477_1920x0_80_0_0_c619a6e7a61a8db74cca456272437088.jpg

Alaphilipp est le premier Français à conquérir deux titres depuis le premier championnat du monde, en 1927.Le Néerlandais Dylan van Baarle a pris la deuxième place, à une trentaine de secondes, devant le Danois Michael Valgren et le Belge Jasper Stuyven.Le cycliste français a signé la dixième victoire française, devant une foule immense présente tout au long du parcours de 268,3 kilomètres entre Anvers et Louvain.Vainqueur de la première étape et maillot jaune du Tour de France au début de l'été, Alaphilippe a enlevé sa quatrième victoire de la saison, un an après son premier triomphe mondial à Imola (Italie).

france

belgique

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

france, belgique, sport, cyclisme