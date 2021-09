https://fr.sputniknews.com/20210927/eruption-volcanique-la-zone-cotiere-de-la-palma-confinee-la-lave-sapproche-de-la-mer-1051878495.html

Eruption volcanique: la zone côtière de La Palma confinée, la lave s'approche de la mer

Les services d'urgence des îles Canaries ont ordonné tôt lundi aux habitants d'une zone de la côte est de l'île espagnole de La Palma de se confiner, alors que... 27.09.2021, Sputnik France

La lave pourrait atteindre l'océan Atlantique dans les prochaines heures, provoquant des explosions et envoyant des nuages de gaz toxiques au-dessus de l'île, ont averti les services lundi matin.Le confinement comprend les zones côtières de San Borondon, Marina Alta et Baja et La Condesa.L'éruption du volcan, survenue le 20 septembre, a provoqué la destruction de centaines de maisons et contraint à évacuer quelque 6.000 personnes. L'île de La Palma, située au large de la côte nord-ouest de l'Afrique, avait été secouée par des tremblements de terre les jours précédents.

