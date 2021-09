https://fr.sputniknews.com/20210927/le-japon-veut-lever-letat-durgence-sanitaire-fin-septembre-1051887799.html

Le Japon veut lever l'état d'urgence sanitaire fin septembre

Le Japon veut lever l'état d'urgence sanitaire fin septembre

Le Japon prévoit de mettre fin à l'état d'urgence sanitaire mis en place dans 19 préfectures fin septembre, rapporte lundi la chaîne publique japonaise NHK. 27.09.2021, Sputnik France

Le Premier ministre Yoshihide Suga a déclaré qu'il avait discuté de l'allègement des mesures sanitaires avec les ministres concernés lundi et qu'il consulterait des conseillers du gouvernement à ce sujet mardi.Les mesures actuelles imposent aux restaurants de fermer plus tôt et de ne pas servir d'alcool. Les Japonais sont en outre tenus d'éviter les sorties non urgentes et les déplacements entre préfectures.Selon les médias locaux, les autorités envisagent de maintenir certaines restrictions après la fin de l'état d'urgence, craignant une nouvelle hausse des infections si le pays rouvre complètement.Le Japon a peiné à endiguer une nouvelle flambée épidémique alimentée par le variant Delta, plus contagieux, cet été.Le nombre de nouvelles infections quotidiennes est cependant en baisse ces dernières semaines, avec un peu plus de 2.000 nouveaux cas enregistrés dimanche. Plus de 57% de la population est désormais complètement vaccinée.

