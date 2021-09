https://fr.sputniknews.com/20210927/lue-annonce-140-millions--pour-soutenir-la-recherche-sur-des-systemes-alimentaires-durables-1051884913.html

L'UE annonce 140 millions € pour soutenir la recherche sur des systèmes alimentaires durables

L'Union européenne s'est engagée à verser 140 millions d'euros pour soutenir la recherche sur les systèmes alimentaires durables et lutter contre la faim par... 27.09.2021, Sputnik France

La commissaire chargée des partenariats internationaux Jutta Urpilainen a pour sa part insisté que "nous devons unir nos efforts pour remettre les ODD sur la bonne voie", notant que des actions mondiales coordonnées seront décisives pour parvenir à une transformation durable des systèmes alimentaires sur les plans environnemental, social et économique.L'UE a également annoncé un financement de 25 millions d'euros supplémentaires pour "Education Cannot Wait", un fonds mondial pour l'éducation des enfants dans les situations d'urgence et de crises prolongées, en particulier les filles, les enfants handicapés, les minorités et d'autres enfants marginalisés.Le nouveau financement porte la contribution totale de l'UE au programme "Education Cannot Wait" à 52,5 millions d'euros, ce qui "accélère son impact et sa portée dans le monde entier", selon la Commission européenne.

