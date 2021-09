https://fr.sputniknews.com/20210927/pour-clement-beaune-les-allemands-ont-vote-merkel-1051877893.html

Pour Clément Beaune, les Allemands ont voté Merkel

Pour Clément Beaune, les Allemands ont voté Merkel

27.09.2021

Les Allemands ont "d'une certaine façon" voté pour Angela Merkel lors des élections fédérales de dimanche, remportées d'une courte tête par les... 27.09.2021, Sputnik France

Le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes a jugé sur France 2 que les électeurs allemands avaient privilégié la stabilité, alors que conservateurs et sociaux-démocrates gouvernent ensemble depuis quatre ans, et il a dit ne pas redouter de "changement de ligne" politique à Berlin.Clément Beaune a en outre estimé que les conservateurs s'étaient redressés dans les derniers jours de campagne "grâce à Angela Merkel, en expliquant aussi que l'ultime argument c'était la stabilité".Prédisant une "coalition compliquée" à mettre en place, le secrétaire d'Etat a appelé à des discussions informelles "dès maintenant" entre les dirigeants français et les responsables des partis susceptibles de former un gouvernement à Berlin, "pour qu'on se connaisse". (Rédigé par Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

Michelvsrin Beaune, n'essayez surtout pas d'établir une corrélation entre ce qui s'est passé en Allemagne et ce qui se passera en France, ce n'est pas le même monde ! 0

V-Molotov C'est qui ce jouflu barbu? Un boy pour Macron. 0

