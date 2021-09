https://fr.sputniknews.com/20210927/vingt-deux-membres-des-forces-de-securite-tues-dans-une-attaque-au-nigeria-1051887414.html

Vingt-deux membres des forces de sécurité tués dans une attaque au Nigeria

Vingt-deux membres des forces de sécurité tués dans une attaque au Nigeria

Des hommes armés ont tué 22 membres des forces de sécurité dans une attaque commise contre une base de l'armée située dans l'Etat de Sokoto, dans le nord-ouest... 27.09.2021, Sputnik France

2021-09-27T19:46+0200

2021-09-27T19:46+0200

2021-09-27T19:46+0200

afrique

nigeria

victimes

attaque

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1046059107_0:0:3238:1822_1920x0_80_0_0_44fa25586752232e75f94a01aeab52be.jpg

Selon Aminu Gobir, 17 corps ont été découverts dimanche et cinq autres ont été retrouvés ce lundi. Quatorze étaient ceux de soldats, cinq de policiers et trois de membres d'une milice d'auto-défense, a-t-il précisé.L'armée avait indiqué auparavant que ses soldats avaient repoussé une attaque de combattants de l'État islamique* en Afrique de l'Ouest (ISWAP) et en avoir tué un certain nombre.Sans donner de précisions, un porte-parole des forces gouvernementales avait concédé que l'armée avait essuyé des pertes.Aminu Gobir et une source sécuritaire affirment de leur côté que les assaillants n'appartenaient pas à l'ISWAP, un groupe dissident de Boko Haram*, se contentant de les qualifier de "bandits".*Organisation terroriste interdite en Russie

nigeria

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

nigeria, victimes, attaque