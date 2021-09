https://fr.sputniknews.com/20210928/brexit-feu-vert-du-conseil-de-lue-a-un-fonds-de-soutien-aux-etats-membres-de-5-mds--1051897467.html

Brexit: feu vert du Conseil de l'UE à un fonds de soutien aux États membres de 5 Mds €

Brexit: feu vert du Conseil de l'UE à un fonds de soutien aux États membres de 5 Mds €

Le Conseil de l'Union européenne (UE) a donnéة mardiة son approbation définitive à la "réserve d'ajustement au Brexit", un fonds destiné à aider les États... 28.09.2021, Sputnik France

Selon un communiqué du Conseil de l'UE, ce fonds soutiendra les régions, les secteurs et les communautés les plus durement touchés afin de leur permettre de couvrir des coûts supplémentaires, de compenser des pertes ou de pallier d'autres effets économiques et sociaux défavorables résultant directement du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.La réserve, un instrument d'urgence "spécial et ponctuel", soutiendra les entreprises publiques et privées confrontées à une perturbation des flux commerciaux, y compris en ce qui concerne les nouveaux coûts engendrés par les contrôles douaniers et les procédures administratives.Le Conseil de l'UE a décidé d'allouer d'avance à titre provisoire toutes les ressources de la réserve, qui, en prix courants, s'élèvent à 5,4 milliards d'euros, compte tenu de l'incidence négative du Brexit sur chaque État membre, ajoute-t-on.Au titre de ce fonds, le montant le plus élevé (4,5 milliards d'euros) sera réparti en fonction de l'importance des échanges avec le Royaume-Uni, tandis que 656 millions d'euros seront alloués selon l'importance de la pêche dans la zone économique exclusive du Royaume-Uni.Par ailleurs, 273 millions d'euros seront accordés en fonction de l'importance des relations de voisinage pour les régions frontalières maritimes au Royaume-Uni.

