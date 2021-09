https://fr.sputniknews.com/20210928/le-gouvernement-ivoirien-veut-atteindre-une-large-couverture-vaccinale-pour-proteger-les-1051896213.html

Le gouvernement ivoirien veut atteindre une large couverture vaccinale pour protéger les populations

28.09.2021

Le gouvernement a expliqué, lundi dans un communiqué, que ladite stratégie repose sur la sensibilisation, l’approvisionnement régulier en vaccins et l’implantation de plusieurs sites de vaccination.Pour encourager les populations à se faire vacciner et briser les préjugés, le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a entrepris une campagne de sensibilisation de proximité dans les communes du District autonome d’Abidjan.En outre, pour garantir la disponibilité des vaccins, le gouvernement a établi un calendrier d’approvisionnement régulier en vaccins homologués par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) jusqu’à fin décembre 2021. Les vaccins déjà reçus sont Astra Zeneca, Pfizer, Johnson & Johnson et Sinopharm.Les autorités sanitaires ont opté par ailleurs pour l’ouverture de plusieurs sites de vaccination, notamment dans le District d’Abidjan, épicentre de la maladie, afin d’accroître l’offre de couverture vaccinale, fait remarquer la même source, notant que la multiplicité des sites est couplée à des unités mobiles de vaccination qui se déplacent vers les populations.Le bilan d’étape de cette stratégie est que la Côte d’Ivoire a réceptionné 2.577.700 doses de vaccins sur une commande de 12.311.030 doses. À la date du 7 septembre 2021, ce sont 1.477.179 doses qui ont été administrées.

