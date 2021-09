https://fr.sputniknews.com/20210929/emmanuel-macron-installe-une-commission-sur-le-complotisme-1051915467.html

Emmanuel Macron installe une commission sur le complotisme

Emmanuel Macron installe une commission sur le complotisme

La commission, intitulée Les lumières à l'ère numérique, "devra formuler d'ici la fin de l'année des propositions concrètes dans les champs de l'éducation, de... 29.09.2021, Sputnik France

2021-09-29T14:38+0200

Emmanuel Macron a installé le 29 septembre une équipe d'une quinzaine d'universitaires et personnalités, présidée par le sociologue Gérald Bronner, chargée de faire d'ici à la fin de l'année des propositions face à l'emprise des théories complotistes et de la désinformation dans le débat public.Lors d'un point de presse mercredi, Gérald Bronner a évoqué une société qui a la "chance" de vivre dans une profusion d'informations, qui représente un "formidable espoir" en termes de capacité "d'intelligence collective".Mais cette profusion s'accompagne d'une certaine "cacophonie", avec une "mise en concurrence directe de toutes les visions du monde", qu'elles relèvent "de la science, de la rationalité, de la croyance, de la magie, de la superstition", a-t-il souligné.Les algorithmes des réseaux sociaux en particulier "ne nous donnent peut-être pas les meilleures conditions pour que s'exerce l'intelligence collective", a-t-il estimé."C'est ce défi" de l'intelligence collective et des menaces qui pèsent sur elle que la commission propose d'aborder, a-t-il ajouté.Parmi celles-ci, les algorithmes et la façon dont ils peuvent provoquer un "asservissement numérique" en modelant la conversation au sein de la société, la façon dont le marché publicitaire tire profit de ces fausses nouvelles, mais aussi les moyens de développer l'esprit critique, la liberté éditoriale des médias face à la pression des plateformes, ou encore les ingérences étrangères.La commission est composée de chercheurs comme le sociologue Laurent Cordonier, la spécialiste du cyberespace Frédérick Douzet, l'historien Jean Garrigues, l'anthropologue Rahaf Harfoush, mais aussi des personnalités comme Rudy Reichstadt (directeur de Conspiracy Watch), la professeure des écoles Rose-Marie Farinella, la journaliste web Aude Favre ou Rachel Kahn, ancienne athlète de haut niveau devenue juriste, actrice et écrivaine.

cassus33 "cacophonie" = divergence, et sans divergence, c'est un mode de pensée unique, concevable uniquement dans une dictature. 3

cassus33 Pour tout ceux qui ne voient toujours rien, il faut comprendre l'inverse de ce que la propagande veut nous faire croire. Si la "lumière" représente la propagande, alors je préfère l'obscurité. Mais quand l'obscurité devient quantifiable et vérifiable, on se demande bien ce que peut vouloir dire la lumière. 3

