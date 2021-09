https://fr.sputniknews.com/20210929/un-enregistrement-inedit-de-john-lennon-vendu-pour-pres-de-50000-euros-1051910420.html

Un enregistrement inédit de John Lennon vendu pour près de 50.000 euros

Un enregistrement inédit de John Lennon vendu pour près de 50.000 euros

Un enregistrement inédit de John Lennon, réalisé il y a 51 ans au Danemark, a été vendu mardi pour 49.760 euros lors d'une vente aux enchères organisée à... 29.09.2021, Sputnik France

Il s'agit en effet d'"un petit lot qui attire beaucoup d'intérêt", a indiqué le commissaire-priseur Jesper Bruun Rasmussen en amont de la mise aux enchères diffusée en direct de la cassette audio contenant l'enregistrement.Réalisé le 5 janvier 1970 par quatre jeunes danois venus rencontrer leur idole lors de son séjour au Danemark, cet enregistrement de 33 minutes alterne conversation à bâtons rompus sur la paix et chansons, notamment "Give Peace a Chance" et le titre inédit "Radio Peace".L'acheteur, dont l'identité n'était pas immédiatemment connue, s'offre aussi un exemplaire du journal de l'école pour lequel écrivaient les jeunes Danois et des photos de leur journée avec Lennon.Le lot était estimé entre 27.000 et 40.000 euros.

