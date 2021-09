https://fr.sputniknews.com/20210930/la-chine-se-dit-inquiete-pour-le-monde-suite-a-la-creation-de-lalliance-aukus-1051932999.html

La Chine se dit inquiète pour le monde suite à la création de l’alliance AUKUS

Après Jean-Yves Le Drian qui a insisté sur les répercussions de la mise en place de l’alliance AUKUS, Pékin a alerté sur le fait que la coopération entre les... 30.09.2021, Sputnik France

Les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni ont annoncé le 15 septembre la formation d'une nouvelle alliance militaire. Première conséquence de celle-ci, nommée AUKUS: l'annulation d'un contrat géant avec la France portant sur des sous-marins. La Chine se dit pour sa part inquiète d’une éventuelle course aux armements dans la région.Il a souligné que "la Chine le condamne et s'y oppose fermement".La France inquièteAprès la ministre des Armées Florence Parly qui avait dit que l’affaire des sous-marins devait pousser l’Europe à s’organiser pour défendre ses intérêts dans le monde, Jean-Yves Le Drian, auditionné le 29 septembre par les sénateurs sur cette crise, n’a pas caché non plus son inquiétude face à cette nouvelle alliance tripartite:Il a estimé que le choix opéré par l’Australie équivalait à une perte de souveraineté en faveur des États-Unis, ce qui ne peut que renforcer les tensions avec la Chine dans la zone indopacifique."Il y aurait beaucoup à dire sur l’abandon de souveraineté que représente l’abandon du programme Attack, et le saut dans l’inconnu que représente pour les Australiens le choix de recourir à une technologie qu’ils ne maîtrisent pas, qu’ils ne maîtriseront pas dans l’avenir et qui les met donc à la merci des évolutions de la politique américaine"."Rien n'est convenu"?Une véritable crise a éclaté après la décision de l’Australie de rompre son contrat avec la France et de refuser ses sous-marins à propulsion diesel-électrique au profit de submersibles américains à propulsion nucléaire.Expliquant la décision de Canberra, la chaîne de télévision nationale ABC avait précisé que les sous-marins à propulsion nucléaire, comparés à ceux qui fonctionnent au diesel-électrique, étaient plus rapides et plus silencieux et devaient refaire surface moins souvent.Cependant, l’ancien Premier ministre australien Malcolm Turnbull, à l'origine de l'accord, a estimé ce 29 septembre devant le National Press Club à Canberra qu’aucun contrat concret ne prévoit de doter l'Australie de sous-marins à propulsion nucléaire.

2021

