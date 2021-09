https://fr.sputniknews.com/20210930/une-fake-news-lancee-par-la-team-hillary-clinton-contre-trump-et-la-russie-1051901490.html

Une fake news lancée par la team Hillary Clinton contre Trump et la Russie?

La panique suscitée par une potentielle "ingérence russe" lors de l’élection présidentielle américaine de 2016 était grande. Ces accusations ont fait l’objet d’une enquête de Robert Mueller, procureur spécial et ancien directeur du FBI. Il n’a réussi à se mettre sous la dent qu’une bande de trolls qui ont acheté quelques publicités sur les réseaux sociaux pour influencer les électeurs américains.Une autre enquête a beaucoup moins retenu l’attention, alors qu’elle éclaire la première: celle du procureur spécial John Durham, qui vient d’inculper Michael Sussman, l’avocat de campagne d’Hillary Clinton. Celui-ci est accusé d’avoir menti au FBI sur ses liens avec la campagne de la candidate Démocrate et d’avoir initié les rumeurs sur une prétendue collusion entre Trump et la banque russe Alfa Bank. Le Wall Street Journal a écrit à propos de l’inculpation: "L’acte d’accusation de 27 pages du procureur spécial est plein de nouveaux détails accablants qui soulignent comment l’histoire de collusion avec la Russie a été concoctée et colportée par l’équipe de campagne de Clinton."Si le tribunal suit le procureur, l’ingérence russe dans la campagne de 2016 se résumera donc à une fake news concoctée par l’équipe de Hillary Clinton.Marc Ruskin, ressortissant français qui a passé 20 ans en tant qu’agent spécial du FBI pour lequel il a reçu cinq éloges, ancien procureur de district adjoint à Brooklyn et auteur du livre The Pretender: My life undercover for the FBI (Éd. Thomas Dunne Books), explique que l’essentiel de l’accusation contre Michael Sussman est qu’il a menti au FBI:L’ancien agent spécial revient sur les éléments de l’inculpation:Quel était le but de cette rumeur? Pour Marc Ruskin:

Tchetnik Un pur montage qui a d'autant mieux pris qu'il a été porté par des gens du système. Mais qui n'était pas credible deux minutes. 0

Marko Feyner Belle démonstration du continuel complotisme américain. 0

