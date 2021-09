https://fr.sputniknews.com/20210930/une-lyceenne-decede-apres-une-dose-de-pfizer-la-famille-va-mener-le-combat-1051933964.html

Une lycéenne décède après une dose de Pfizer, la famille va "mener le combat"

Le décès d’une adolescente dans les Bouches-du-Rhône, quelques jours après avoir été vaccinée contre le Covid, se trouve au cœur d’une enquête. Sa famille a... 30.09.2021, Sputnik France

Le parquet d'Aix-en-Provence et l'agence régionale de santé ont ouvert une enquête à la suite du décès d'une adolescente de 17 ans quelques jours après avoir reçu une dose du vaccin anti-Covid de Pfizer. La jeune fille est décédée le 21 septembre après avoir fait un malaise la veille.Interrogée par Marianne, la famille de la jeune fille a déclaré vouloir savoir ce qui s’est passé, mais a appelé à "calmer le jeu". Elle n’a pas déposé plainte, estimant que c'est "encore trop tôt".La famille a dit également être harcelée par les antipass et les antivax.Les faitsLa lycéenne a opté pour la vaccination en vue d’un stage de puériculture, poursuit Marianne. C’était la première injection et elle l’avait reçue 11 jours plus tôt.Le rapport d'autopsie de la jeune fille fait état d'une "embolie pulmonaire massive", une pathologie rare chez les adolescents qui est toutefois présente sur la liste des effets secondaires, selon l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM).L'embolie pulmonaire est provoquée par la migration et l'immobilisation d'un caillot de sang dans l'une des artères pulmonaires.Les enfants de plus de 12 ans sont éligibles au vaccin anti-Covid depuis le 15 juin. Qui plus est, le pass sanitaire est obligatoire pour eux à partir de ce 30 septembre.D’autres casD’autres cas semblables ont été relevés. Ainsi, un adolescent de 15 ans est décédé le 20 avril dernier dans le Colorado d’une crise cardiaque deux jours après avoir reçu une injection de Pfizer. La base de données du Centre national d’information sur les vaccins révèle que le garçon avait été vacciné avec Pfizer-BioNTech le 18 avril 2021. Des effets indésirables sont apparus le lendemain avant qu’il ne décède le 20 avril, soit deux jours après la vaccination. Le document précise que l’adolescent n'avait aucune autre maladie ni condition préexistante, aucune allergie, malformation congénitale ou incapacité permanente.En Italie, les experts sont en train d’établir la cause précise du décès, le 13 septembre dernier, d’une adolescente de 14 ans. La jeune fille avait reçu le 17 août la deuxième dose d’un vaccin anti-Covid, relate le média local Lecce Prima sans préciser de quel vaccin il s’agit. Elle a été hospitalisée deux jours plus tard et est restée dans le coma jusqu’à sa mort.

