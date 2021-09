https://fr.sputniknews.com/20210930/voici-la-liste-des-47-departements-ou-le-masque-a-lecole-ne-sera-plus-obligatoire-des-lundi-1051928715.html

Voici la liste des 47 départements où le masque à l'école ne sera plus obligatoire dès lundi

La liste de ceux dans lesquels l'obligation est maintenue a été publiée par décret au Journal officiel le 30 septembre. 30.09.2021, Sputnik France

L'obligation du port du masque à l'école primaire sera levée à partir de lundi 4 octobre uniquement pour les élèves et non les enseignants dans 47 départements moins touchés par l'épidémie de Covid-19.La semaine dernière, le gouvernement avait annoncé que l'obligation serait levée dans les départements "où le taux d'incidence se stabilise au-dessous du seuil de 50 pour 100.000 habitants".Sont concernés par la fin de l'obligation: l'Aisne, l'Allier, les Ardennes, l'Aveyron, le Calvados, le Cantal, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Côte-d'Or, les Côtes-d'Armor, la Creuse, la Dordogne, l'Eure, le Finistère, le Gers, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Nièvre, l'Orne, le Pas-de-Calais, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Seine-Maritime, les Deux-Sèvres, la Somme, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vendée, la Vienne, les Vosges et l'Yonne.En revanche, pour les personnels du primaire dans ces mêmes départements, "le masque est toujours porté par les adultes intervenant auprès des élèves (de ces départements)", notamment les "personnels de l'Éducation nationale et des collectivités locales, AESH (Accompagnants d'élèves en situation de handicap)", écrit jeudi à la mi-journée le ministère dans un communiqué.Quant aux personnels et adolescents des collèges et des lycées, les règles du port du masque en intérieur restent inchangées.

