"L’Arabie saoudite a inondé le marché d’une littérature idéologique qui a maintenant une autonomie"

"Le prince a intérêt à concrétiser ses annonces, notamment en matière religieuse, en arrêtant par exemple d’exporter l’idéologie wahhabite. Aujourd’hui, on ne peut plus tenir pour responsable directe l’Arabie saoudite dans la diffusion ou la promotion de cette idéologie parce que Riyad sait que cette idéologie s’est retournée contre elle. Elle a inondé le marché de livres et même si elle souhaitait maintenant interrompre cela, elle ne pourrait plus puisqu’il y a une autonomie de cette littérature religieuse."