https://fr.sputniknews.com/20211002/en-pourparlers-avec-liran-larabie-saoudite-se-montre-soucieuse-de-son-image-et-de-sa-stabilite-1051933429.html

En pourparlers avec l’Iran, l’Arabie saoudite se montre "soucieuse de son image et de sa stabilité"

En pourparlers avec l’Iran, l’Arabie saoudite se montre "soucieuse de son image et de sa stabilité"

L’Arabie saoudite multiplie les contacts diplomatiques sur divers fronts, y compris avec l’Iran, pour soigner son image aux yeux du monde, analyse Haoues... 02.10.2021, Sputnik France

2021-10-02T10:15+0200

2021-10-02T10:15+0200

2021-10-02T10:15+0200

international

états-unis

yémen

iran

arabie saoudite

joe biden

attentats du 11 septembre 2001

mohamed ben salmane

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104226/26/1042262639_0:239:2793:1810_1920x0_80_0_0_d652a13e7b1c136e4eb7bf2735bb82d0.jpg

Quelle sera la place de Riyad dans le nouvel ordre mondial? L’Amérique de Joe Biden se désengage de plus en plus du Moyen-Orient et pivote vers l’Asie avec une focalisation presque obsessionnelle sur la Chine.Dans un geste qui aurait pu déclencher une crise diplomatique, le Président US a autorisé la publication de documents classifiés liés à l’implication de l’Arabie saoudite dans les attentats du 11-Septembre à l’occasion du 20e anniversaire de ces actes terroristes aux USA. Haoues Seniguer, coauteur de Le Lobby saoudien en France: Comment vendre un pays invendable (Éditions Denoël) estime que Joe Biden n’a pas pris de gros risque en rendant publics ces dossiers:Joe Biden se démarque tout de même de l’attitude plus que complaisante de son prédécesseur Donald Trump envers le royaume. L’universitaire considère qu’il ne s’agit pas de dénoncer les relations avec l’Arabie saoudite, ce serait plutôt d’une réorientation:Le Président américain a également indiqué qu’il souhaitait la fin de la guerre que mènent les Saoudiens (avec le soutien des États-Unis) au Yémen contre les Houthis, appuyés par l’Iran. Mais un rapprochement entre adversaires régionaux pourrait déjà être en cours. Alors que Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du Président américain, discutait d’une stratégie de sortie de crise au Yémen avec le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, des pourparlers ont également eu lieu à Bagdad entre le royaume et l’Iran.Qu’est-ce que tout cela signifie pour l’avenir de l’Arabie saoudite et sa place dans un monde en évolution si rapide? Pour Haoues Seniguer, la volonté de Riyad de mener des pourparlers avec l’Iran relève d’une stratégie bien réfléchie:

https://fr.sputniknews.com/20210923/decrispation-entre-larabie-saoudite-et-liran-sur-le-fond-les-tensions-restent-importantes-1051829117.html

états-unis

yémen

iran

arabie saoudite

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachel Marsden

Rachel Marsden

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachel Marsden

états-unis, yémen, iran, arabie saoudite, joe biden, attentats du 11 septembre 2001, mohamed ben salmane