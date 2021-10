https://fr.sputniknews.com/20211003/lalgerie-interdit-le-survol-de-son-territoire-aux-avions-militaires-francais-1051969852.html

L'Algérie interdit le survol de son territoire aux avions militaires français

Après le rappel de son ambassadeur en France, l'Algérie a interdit son espace aérien aux avions français, a annoncé l'Armée française ce dimanche 3 octobre. 03.10.2021, Sputnik France

La France n'a désormais plus le droit de survoler le territoire algérien avec ses avions militaires, a déclaré à l'AFP un porte-parole de l'état-major français.Il a pourtant souligné que la décision d'Alger "n'affecte ni les opérations ni les missions de renseignement" menées par la France au Sahel, où sont déployées les troupes de l'opération antidjihadiste Barkhane.La France est actuellement en train de quitter les bases militaires les plus au nord du Mali (Kidal, Tombouctou et Tessalit) et envisage de réduire le nombre de ses troupes au Sahel d'ici 2023, à 2.500 - 3.000 hommes contre plus de 5.000 aujourd'hui.Rappel de l'ambassadeurSamedi 2 octobre, les autorités algériennes avaient annoncé le rappel pour consultations de leur ambassadeur à Paris Mohamed Antar-Daoud, en expliquant cette décision par leur "rejet catégorique" de déclarations attribuées à Emmanuel Macron.Plus tôt dans la semaine, selon Le Monde, le Président français, qui s'entretenait avec de jeunes descendants de protagonistes de la guerre d'Algérie, a qualifié le système algérien de "fatigué" et "fragilisé": "J'ai un bon dialogue avec le Président Tebboune, mais je vois qu'il est pris dans un système qui est très dur", a-t-il fait valoir.Ces déclarations ont provoqué un vif mécontentement à Alger, qui a dénoncé une "ingérence dans ses affaires intérieures" et des "propos irresponsables".

