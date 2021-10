https://fr.sputniknews.com/20211003/le-site-uk-du-black-history-month-retire-un-article-qualifiant-les-blancs-de-mutants-defectueux-1051970921.html

Le site UK du Black History Month retire un article qualifiant les Blancs de "mutants défectueux"

Le site UK du Black History Month retire un article qualifiant les Blancs de "mutants défectueux"

Cinq ans après sa publication, un article exposant les théories de la suprémaciste noire américaine Frances Cress Welsing, qui considérait les Blancs comme des... 03.10.2021, Sputnik France

2021-10-03T14:37+0200

2021-10-03T14:37+0200

2021-10-03T14:55+0200

europe

royaume-uni

mutation

black lives matter

racisme

suprémaciste

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/06/1044719778_0:0:3167:1782_1920x0_80_0_0_20683c61b58099367d84e6c518f73953.jpg

Alors que le Royaume-Uni célèbre le mois de l’histoire des Noirs (Black History Month), le principal site britannique faisant la promotion de cet événement a supprimé une publication consacrée aux travaux de la psychiatre et suprémaciste noire américaine Frances Cress Welsing (1935-2016), et notamment à sa vision de la race blanche en tant que mutants génétiques.Dans ses livres, la chercheuse a développé une théorie selon laquelle les Blancs étaient des descendants d’albinos qui avaient été expulsés d’Afrique en raison de cette mutation. Pour Mme Welsing, le déficit de mélanine expliquerait des troubles psychologiques chez les Blancs, qu’ils cherchent à compenser par une forte agressivité. Elle considérait également que la société blanche américaine complotait contre les Afro-Américains et surtout contre les jeunes hommes.Un article présent sur le site depuis 2016C’est le quotidien The Telegraph qui a attiré l’attention sur la publication, pourtant présente sur le site depuis 2016. La semaine dernière, l’article partageait toujours la page avec des publicités de recrutement dans les forces armées, la police et les agences gouvernementales britanniques, avant d’être retiré du portail.Néanmoins, d’autres contenus controversés restent bien disponibles sur le site. Ainsi, un article de 2020 signé par la Reach Society (entreprise sociale qui prétend œuvrer pour aider les jeunes, et "surtout les garçons et les jeunes hommes Noirs", à "réaliser leur potentiel") indique que "les Européens ont été si longtemps encouragés à être moralement monstrueux envers les non-Européens que cette attitude est devenue leur seconde nature".The Telegraph constate en même temps que le site dédié au mois de l’histoire des Noirs appartient à une entreprise non publique gérée par un certain Ian Thomas, un Blanc. Linda Bellos, militante de la cause noire qui a joué un rôle crucial dans l’établissement du Black History Month au Royaume-Uni à la fin des années 1980, assimile cette situation à "l’esclavage" tout en soulignant que certains contenus présents sur le site relatent des "théories folles" qui n’ont rien à voir avec l’histoire des Noirs.

Veilleur Mouais... cependant les Africains se débrouillent très bien sans les Blancs pour produire des massacres et des génocides ! 0

1

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

royaume-uni, mutation, black lives matter, racisme, suprémaciste