L'Inde et la Chine vont bientôt une nouvelle série de pourparlers militaires

Le Chef de l'armée indienne, le général Manoj Mukund Naravane, a déclaré samedi que la prochaine série de pourparlers militaires avec l'Armée populaire de... 03.10.2021

"La situation dans la zone contestée de la Ligne de contrôle effective (LAC) est sous contrôle", a indiqué M. Naravane dans une déclaration à la presse, ajoutant que les problèmes en suspens avec l'APL pourraient être résolus par le biais de pourparlers et que les deux armées tenaient le dialogue au niveau des commandants de brigade, des commandants de division et des commandants de corps.Les deux parties ont jusqu'à présent mené 12 cycles de pourparlers militaires pour résoudre le conflit frontalier qui a éclaté en mai 2020. "Le 13e cycle de pourparlers aura lieu bientôt. Les choses avancent à chaque cycle de pourparlers et les problèmes peuvent progressivement être résolus grâce aux pourparlers", a-t-il considéré.Le conflit entre les deux géants de l'Asie est monté d'un cran après la confrontation entre des troupes indiennes et chinoises, en juin 2020, faisant 20 morts parmi les soldats indiens et quatre dans les rangs chinois.Les tensions bilatérales persistent toujours bien que les deux pays ont tenu plusieurs séries de pourparlers militaires et une série de pourparlers diplomatiques.Les deux pays mènent depuis des décennies une rude concurrence pour s'accaparer le contrôle de la connectivité routière et aérienne dans les tronçons contestés à haute altitude le long des 3.488 km de la Ligne de contrôle du Ladakh (ouest) à l'Arunachal Pradesh (est) riches en eau et en minerais.

