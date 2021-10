https://fr.sputniknews.com/20211003/marrakech-suivi-de-letat-davancement-de-plusieurs-projets-de-developpement-1051974771.html

Marrakech: suivi de l'état d'avancement de plusieurs projets de développement

Dans ce cadre, le Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, a effectué plusieurs visites de terrain pour s’enquérir de l’état d’avancement de ces chantiers.Ainsi, M.Kassi-Lahlou s’est rendu à la ville nouvelle de Tamansourt pour s’informer du chantier de construction de la Cité des métiers et des compétences (CMC), dont la capacité d’accueil atteindra 3.000 places en plus d’une maison des stagiaires d’une capacité de 450 lits.La CMC de Tamansourt est une structure multisectorielle et multifonctionnelle appelée à devenir un levier stratégique de la compétitivité et un facteur majeur de l’insertion des jeunes dans la vie active conformément aux Hautes instructions royales.Cette structure de formation va privilégier des formations qui répondent aux spécificités et aux potentialités de la région, à la fois dans les métiers liés aux domaines d’activités porteurs de l’écosystème, mais aussi dans les métiers du futur tels que le Digital-Offshoring.Par la suite, M.Kassi-Lahlou, qui était accompagné du secrétaire général de la préfecture de Marrakech, le directeur de l’Agence urbaine, du directeur régional de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), du directeur régional de l’équipement, des chefs des divisions de la Wilaya concernées, ainsi que des autorités locales compétentes, a effectué une visite à Dar Attakafa à Tamansourt, un projet étendu sur 11.000 m2 et dont l’état d’avancement des travaux a atteint 98%.Le responsable territorial a aussi visité le projet de construction d’un pont à double voie sur l’Oued Ghmat dans la commune rurale Al Ouidane, devenu opérationnel.

