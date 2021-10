https://fr.sputniknews.com/20211004/le-nord-stream-2-aurait-provoque-une-crise-des-effectifs-au-sein-du-departement-detat-1051976198.html

Le Nord Stream 2 aurait provoqué "une crise des effectifs" au sein du département d’État

Le Nord Stream 2 aurait provoqué "une crise des effectifs" au sein du département d’État

Soucieux d’obtenir l’adoption de sanctions contre le gazoduc Nord Stream 2, le sénateur Ted Cruz bloque la nomination d’une soixantaine d’ambassadeurs... 04.10.2021, Sputnik France

2021-10-04T07:30+0200

2021-10-04T07:30+0200

2021-10-04T07:30+0200

international

russie

états-unis

allemagne

sanctions

joe biden

ted cruz

département d'etat des etats-unis

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103265/67/1032656716_0:486:2583:1939_1920x0_80_0_0_c8f97b45f5c74d341fed9b08f1287931.jpg

Le gazoduc Nord Stream 2 ne cesse de créer des remous dans la vie politique des États-Unis. Le sénateur républicain Ted Cruz, réputé pour sa position hostile envers le projet, empêche la nomination de dizaines de personnes aux postes diplomatiques en espérant pousser Joe Biden à adopter une position plus dure à l’égard du gazoduc, relate le New York Times.Le sénateur freine notamment la nomination de 59 ambassadeurs, dont ceux en Égypte, en Chine et en Allemagne, détaille le quotidien. Bien que M.Cruz ne soit pas capable de bloquer définitivement ces candidatures proposées par le Président, son opposition, couplée à l’absence d’un consensus unanime au sein du Sénat, a sérieusement ralenti le processus de désignation.Face à cette situation, des officiels de l’administration présidentielle évoquent une "crise des effectifs", écrit le journal. Les Démocrates accusent ainsi Ted Cruz d’abuser de ses fonctions et de mettre en péril la sécurité nationale.Hostilité qui dureLe sénateur républicain a précédemment reproché à plusieurs reprises au Président Biden de ne pas déployer assez d’efforts pour bloquer la construction du gazoduc reliant la Russie à l’Allemagne via la mer Baltique.Il a critiqué la décision de Washington de ne pas imposer de sanctions à l’encontre de la compagnie gérant le gazoduc, Nord Stream 2 AG, et a accusé M.Biden de "s’être rendu" à Vladimir Poutine après que Moscou et Berlin ont conclu un accord permettant de finaliser sa construction.En mars dernier, soucieux d’obtenir l’adoption de sanctions contre le projet, M.Cruz a tenté d’empêcher la nomination du nouveau directeur de la CIA William Burns et de la sous-secrétaire d'État Wendy Sherman, en vain. Or, en juillet, NBC a rapporté que l’obstruction du républicain n’avait pas permis d’approuver la nomination de 13 candidats aux postes clés au sein du département d’État.

CiaoBella Sion additionne une dictature financière représenté par la non vente de leur gaz de schiste à l’Europe qu'elle préféré à un gaz Russe de meilleur qualité et bien moins chère, plus écologique, avec une dictature géopolitique dont l'Ukraine en est la partie immergé de l'iceberg impliqué dans le plans de l'isolement géographique et politique de la Russie, vous considérez à juste titre la démocratie des USA. 7

Psed En tout cas, merci à la Russie de sauver l'Europe avec NordStream2 !! 6

8

russie

états-unis

allemagne

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

russie, états-unis, allemagne, sanctions, joe biden, ted cruz, département d'etat des etats-unis, nord stream 2