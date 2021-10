https://fr.sputniknews.com/20211004/manifestations-pour-la-defense-de-lenvironnement-a-londres-et-rotterdam-1051990478.html

Manifestations pour la défense de l'environnement à Londres et Rotterdam

Manifestations pour la défense de l'environnement à Londres et Rotterdam

Des dizaines de militants de Greenpeace ont bloqué lundi la circulation autour de la raffinerie Pernis du groupe Shell à Rotterdam, dans le cadre d'une... 04.10.2021

A Londres, des militants de la lutte contre le changement climatique ont bloqué de leur côté les principales routes menant à la capitale, provoquant d'énormes embouteillages.Il s'agit de la onzième action de ce type menée au cours des dernières semaines par le groupe Insulate Britain, qui souhaite que le gouvernement adopte un plan pour améliorer l'isolation thermique de 29 millions de foyers.A Rotterdam, un navire de Greenpeace, le Beluga, a jeté l'ancre à l'entrée de la section du port appartenant à Shell pour bloquer la circulation des navires. Des militants de l'organisation ont également escaladé un réservoir de pétrole.La police a dégagé l'accès au port au bout de quelques heures.Cette action intervient alors que Greenpeace et plus de 20 autres organisations écologistes demandent l'interdiction en Europe de la publicité et du parrainage des compagnies pétrolières et gazières.

