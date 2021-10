https://fr.sputniknews.com/20211004/un-avion-avec-une-banderole-veux-tu-mepouser-secrase-au-canada-1051979793.html

Un avion avec une banderole "veux-tu m’épouser?" s’écrase au Canada

Un avion avec une banderole "veux-tu m’épouser?" s’écrase au Canada

Une demande en mariage a tourné au drame samedi 2 octobre à Montréal. Un petit avion avec deux personnes à son bord et une banderole portant les mots "veux-tu... 04.10.2021, Sputnik France

2021-10-04T10:39+0200

2021-10-04T10:39+0200

2021-10-04T10:39+0200

faits divers

crash d'avion

avion

canada

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103061/07/1030610702_0:193:2115:1383_1920x0_80_0_0_9546e5136d193b712ace1a8fd3ef5e0d.jpg

Une personne a trouvé la mort et une autre a été blessée dans le crash d’un avion Cessna 172 à Montréal le samedi 2 octobre. Le monomoteur de quatre places s’est écrasé en face de l’île de Sainte-Hélène où se tenait un festival de musique. Personne au sol n’a été blessé, annonce La Presse.Selon le média, qui cite un témoin, l’avion survolait le fleuve Saint-Laurent à basse altitude et traînait une banderole avec la phrase écrite en anglais "Chantal, veux-tu m’épouser?".L’avion qui avait à son bord deux personnes a été presque entièrement détruit par les flammes qui n’ont épargné qu’une aile et la gouverne. Quant aux victimes, le passager a péri dans l’accident alors que le pilote a survécu.Une possible raison du crashConstruit depuis 1955, le Cessna 172 est l’avion le plus répandu au monde. Vers 2017 son constructeur, l’entreprise américaine Cessna Aircraft, en avait fabriqués plus de 44.000. Cet avion monomoteur peut atteindre une vitesse de 230 km/h et est reconnu comme étant très sûr et facile à manœuvrer.Comme l’écrit TVA Nouvelles, la cause du crash n’est pour le moment pas connue, mais il n’est pas exclu que ce soit la banderole qui l’ait provoqué. En tout cas, des témoins racontent qu’elle était en train de se détacher.Interrogé par le média, Roger D. Leblanc, professeur spécialisé en techniques de maintenance d’aéronefs à École nationale d'aérotechnique à Québec, explique que de manière générale une banderole a beaucoup de masse et peut créer beaucoup de traînées, c’est pourquoi le pilote doit être bien expérimenté pour effectuer de tels vols.La banderole n’a pas été retrouvée. Il est probable qu’elle soit tombée dans le fleuve peu avant le crash.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

crash d'avion, avion, canada