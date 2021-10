https://fr.sputniknews.com/20211005/des-drones-tombent-sur-la-foule-lors-dun-spectacle-en-chine--video-1052003556.html

Des drones tombent sur la foule lors d’un spectacle en Chine – vidéo

Lors d'un spectacle de drones en Chine, une démonstration toujours plus populaire dans le pays, des dizaines d’appareils devenus incontrôlables sont tombés sur... 05.10.2021, Sputnik France

Des drones sont tombés du ciel droit sur la foule réunie lors d'un spectacle de lumière qui a mal tourné dans le centre-ville de Zhengzhou, en Chine, le 1er octobre. Une vidéo de la scène a été partagée sur YouTube.Certains des 200 drones qui exécutaient une performance dans le ciel nocturne, formant le nom du centre commercial promu, se sont éteints au beau milieu du spectacle avant de tomber sur les spectateurs rassemblés en bas.Certains véhicules garés dans la zone et des bâtiments ont été endommagés, relate le média Vice World News. Cependant, personne n’a été blessé, selon les organisateurs.Un témoin a déclaré à la chaîne de télévision locale Henan TV que l’événement avait réuni quelque 5.000 personnes, dont beaucoup d'enfants. Ceux-ci se sont dépêchés de trouver refuge dans les magasins voisins.Les causes techniques de cet accident n’ont pas été expliquées.Des précédentsLes spectacles de drones jouissent d’une popularité croissante en Chine depuis quelques années, note le média. Et ils ne se passent pas tous sans encombre. Ainsi, un accident similaire s’était produit en janvier dernier lorsqu’un groupe de drones s'était écrasé sur un immeuble lors d'une série de vols d'essai à Chongqing, dans le sud du pays.Un autre événement similaire date de mai de l'année dernière. 17 drones s’étaient alors écrasés lors d'un spectacle de vacances dans la ville de Chengdu, également dans le sud. La police avait plus tard découvert que des employés d'une entreprise concurrente avaient causé l'accident avec des brouilleurs de drones, après que leur propre offre avait été rejetée, selon Vice.

Michelvsrin S'il y a parfois des choses surprenantes ici, les spectacles "sons et lumières' sont parmi les plus beaux du monde. Mais lorsque organisé par le privé , il y a souvent le petit détail qui cloche, auquel personne n'avait pensé, celui qui ne figurait pas sur le papier... 1

Jean Airalbol Un gars a entendu le bruit d'un drone qui tombait…"Chiiiiiine Toc!!" Bon allez je sors

