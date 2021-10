https://fr.sputniknews.com/20211005/lintervention-us-en-afghanistan-une-erreur-les-francais-mitiges-1051989509.html

L’intervention US en Afghanistan, une erreur? Les Français mitigés

Selon une enquête Ifop pour Sputnik, 40% des Français estiment que le déploiement de troupes américaines en Afghanistan n’a pas été une erreur. Parmi les cinq... 05.10.2021, Sputnik France

La décision de Washington de déployer ses forces en Afghanistan après les attaques du 11 septembre 2001 ne fait pas l’unanimité chez les Français, révèle un sondage Ifop effectué pour Sputnik sur la période du 21 au 27 septembre.Pour 40%, l’intervention de l’armée américaine n’a pas été une mauvaise décision, alors que 34% la désapprouvent.L’enquête a été réalisée auprès de 5.032 personnes de plus de 18 ans de cinq pays: France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne.49% des Allemands, 41% des Espagnols, 40% des Britanniques et 36% des Italiens désapprouvent l’envoi de forces américaines en Afghanistan, la part des Français étant donc la plus modeste.Retrait et conséquencesLa façon chaotique dont s’est déroulé le retrait américain a noirci l’image des États-Unis aux yeux de 35% des Français, 41% Allemands, 53% des Italiens et 47% des Espagnols.La moitié ou plus des interrogés dans quatre pays sont d’avis que ce retrait d’Afghanistan impacte négativement la sécurité internationale, la France légèrement en arrière (50% des Français, 53% des Britanniques, 54% des Espagnols, 60% des Italiens et 63% des Allemands).Quant à la question des réfugiés, le nombre de sondés qui croient que les États-Unis devraient accueillir les migrants qui fuient l’Afghanistan depuis la reprise du pouvoir par les talibans* dépasse le nombre de ceux qui considèrent que c’est le devoir des pays européens: 63% contre 46% en France, 73% contre 58% en Allemagne, 75% contre 67% au Royaume-Uni, 82% contre 73% en Italie, 85% contre 80% en Espagne.*Organisation terroriste interdite en Russie

