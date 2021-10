https://fr.sputniknews.com/20211005/un-evenement-sur-la-serie-netflix-squid-game-tourne-mal-a-paris--video-1052000080.html

Un événement sur la série Netflix "Squid Game" tourne mal à Paris – vidéo

Un événement sur la série Netflix "Squid Game" tourne mal à Paris – vidéo

L’une des séries les plus populaires sur Netflix, "Squid Game", a capitalisé sur son succès en créant une boutique éphémère dans le centre de Paris. Dans la... 05.10.2021, Sputnik France

C’est la série la plus regardée en ce moment sur Netflix et potentiellement la plus regardée de tous les temps de la plateforme. Squid Game, sortie le 17 septembre, a fait l’objet d’une boutique, ou salle de jeu, éphémère dans le IIe arrondissement de Paris les 2 et 3 octobre. Victime de son succès, elle a mobilisé des centaines de fans français, mais certains ont perdu patience.En effet, l’ouverture entre 11 et 19 heures n’a pas permis à tous d’accéder à l’événement. D’après Le Parisien, la file d’attente s’étendait sur plusieurs centaines de mètres. Dimanche, des bagarres ont éclaté entre des groupes de fans en colère. Le lieu tant sollicité a même dû fermer ses portes plus tôt que prévu, et les forces de l’ordre ont été déployées.Les quelques chanceux qui sont rentrés dans le local ont pu s’adonner à plusieurs épreuves présentes dans la série, par exemple le fait d’enlever les contours de biscuits en forme de cercle, de triangle, ou de parapluie sans casser la forme elle-même. Dans la série, les candidats se battent pour de l’argent. Ici, les participants pouvaient remporter un mois d’abonnement à Netflix.Série à succèsLe 27 septembre dernier, un des directeurs de Netflix, Ted Sarandos, affirmait que Squid Game avait "de grandes chances de devenir la plus grande série de l'histoire" du service de streaming, dépassant ainsi La Casa de Papel et La Chronique des Bridgerton. Elle a atteint la première place du classement interne de Netflix dans 81 pays, malgré le fait que sa version originale ne soit pas en anglais.La série de neuf épisodes suit un quadragénaire vivant à Séoul, accro aux paris et surendetté. Il est envoyé avec 455 autres citoyens désespérés sur une île mystérieuse. Ils y sont soumis à différents jeux dans l’espoir de remporter un pactole de 45,6 milliards de won coréens (32 millions d’euros), sans savoir que s’ils perdent, ils le paient de leur vie.Mêlant horreur et drame social, Squid Game apporte une critique de la société inégalitaire sud-coréenne (voire occidentale) à la manière de Parasite, le long-métrage de Bong Joon-ho récompensé aux Oscars en 2019. Son scénariste et réalisateur, Hwang Dong-hyuk, a précisé à Variety qu’il n’avait pas encore de plans bien développés en tête pour une potentielle saison 2. "C’est assez fatigant rien que d’y penser", a-t-il confié.

laure89 Si ils pouvaient mettre autant d'ardeur pour sauver notre pays. 3

