https://fr.sputniknews.com/20211006/bassin-du-lac-tchad-une-nouvelle-strategie-militaire-regionale-contre-boko-haram-1052021862.html

Bassin du lac Tchad: une nouvelle stratégie militaire régionale contre Boko Haram

Bassin du lac Tchad: une nouvelle stratégie militaire régionale contre Boko Haram

Yaoundé vient d'abriter le forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad. Objectif? Évaluer l’état de la coopération et les mécanismes de stabilisation dans une... 06.10.2021, Sputnik France

2021-10-06T17:23+0200

2021-10-06T17:23+0200

2021-10-06T17:23+0200

afrique

boko haram

yaoundé

lac tchad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1052021755_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_4a8be1c710a1c1f9c07797be0842cbec.jpg

Le combat contre le terrorisme est loin d’être gagné dans la région du lac Tchad. Alors que les pays de la région continuent de subir les attaques de Boko Haram, dans une déclaration faite à Sputnik en marge du troisième forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad, tenu à Yaoundé du 4 au 5 octobre, le général nigérian Abdul Khalifa Ibrahim, commandant de la Force multinationale mixte (FMM), a annoncé qu'il y aura bientôt un changement au niveau de la stratégie militaire contre les terroristes."Boko Haram a tout détruit sur son passage"Depuis 2015, la FMM, constituée des troupes militaires du Cameroun, du Nigeria, du Tchad, du Niger et du Bénin, combat Boko Haram activement mais avec des résultats mitigés. Six ans après sa création, les pays membres n’ont toujours pas repris le contrôle de la région comme en témoignent les récentes attaques.En effet, le troisième Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad, organisé par la Commission du bassin du lac Tchad (LCBC), avec le soutien technique de l’Union africaine et du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), a pour but de renforcer les efforts de stabilisation dans la région. Le forum a évalué le développement humanitaire et sécuritaire dans le bassin, les progrès réalisés jusque-là, ainsi que la contribution de la société civile à la stabilisation de la région. Les huit gouverneurs des régions, provinces et États fédérés des pays riverains du lac ont pris part à ce forum, au rang desquels Midjiyawa Bakari, le gouverneur de la région camerounaise l'Extrême-Nord, venu, dit-il, "lancer un appel" aux différents partenaires engagés dans ce combat: "Nous subissons des attaques de Boko Haram depuis plusieurs années pratiquement. Des attaques qui ont causé beaucoup de dégâts socioéconomiques, culturels et psychologiques".Que ce soit au Cameroun, au Niger, au Nigeria ou au Tchad, la région du bassin du lac Tchad fait face à une grave crise sécuritaire. S’ils doivent déjà trouver des solutions à leurs multiples crises internes, depuis 2009, les pays de la région sont régulièrement la cible d’attaques sanglantes de Boko Haram. La secte islamiste y sème la désolation en faisant des milliers de morts. Dans le nord-est du Nigeria, dans la région du Diffa, dans l’Extrême-Nord du Cameroun ou dans l’ouest du Tchad, des millions de personnes sont obligées de se déplacer, s’exposant à toutes sortes de drames humanitaires. Le forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad est un organe consultatif et opérationnel de la CBLT destiné à promouvoir le dialogue sous régional sur les défis transnationaux et transversaux et à coordonner les actions communes des huit provinces ou régions limitrophes du lac. Le premier forum du genre s’est tenu en mai 2018 à Maiduguri au Nigeria et le deuxième en juillet 2019 à Niamey au Niger.

yaoundé

lac tchad

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anicet Simo https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103853/17/1038531789_0:0:693:692_100x100_80_0_0_4d9cda0a919eb6a4a8552a9976b043e4.jpg

Anicet Simo https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103853/17/1038531789_0:0:693:692_100x100_80_0_0_4d9cda0a919eb6a4a8552a9976b043e4.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anicet Simo https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103853/17/1038531789_0:0:693:692_100x100_80_0_0_4d9cda0a919eb6a4a8552a9976b043e4.jpg

boko haram, yaoundé, lac tchad