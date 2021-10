https://fr.sputniknews.com/20211006/face-aux-critiques-johnson-veut-remettre-en-avant-la-lutte-contre-les-inegalites-1052016460.html

Face aux critiques, Johnson veut remettre en avant la lutte contre les inégalités

Face aux critiques, Johnson veut remettre en avant la lutte contre les inégalités

Le Premier ministre britannique Boris Johnson va profiter de son discours en clôture de la conférence du Parti conservateur mercredi à Manchester pour remettre...

Depuis plusieurs jours, le dirigeant britannique est contraint de défendre son gouvernement face aux critiques provoquées par les problèmes d'approvisionnement et le déficit de carburants auxquels le pays est confronté, sur fond de hausse de l'inflation.La conférence annuelle des conservateurs, qui sert traditionnellement à fédérer la base électorale du parti, n'a jusqu'à présent pas permis à Boris Johnson d'orienter le débat politique sur des questions autres que les crises alimentées par l'effet conjugué du Brexit et de la pandémie de coronavirus.Alors qu'il avait promis lors de la campagne électorale de 2019 de lutter contre les inégalités et la criminalité et de renforcer les protections sociales, l'ancien maire de Londres entend réaffirmer mercredi son désir de voir la Grande-Bretagne s'éloigner du "vieux modèle social fracturé avec des bas salaires, une faible croissance, une faible productivité".Pour opérer un changement vers des "salaires hauts" et une économie "hautement productive", "nous poursuivons notre travail d'union et de nivellement à travers le Royaume-Uni - le projet le plus important dans lequel un gouvernement peut se lancer", ajoutera Boris Johnson, selon des extraits de son discours diffusés en avance par ses services.Le dirigeant conservateur va exhorter les entreprises à faire davantage d'efforts pour relever les salaires et attirer des travailleurs.D'après le journal The Times, Boris Johnson prévoit d'annoncer dans les prochaines semaines une hausse du salaire minimum.

