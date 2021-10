https://fr.sputniknews.com/20211006/la-suede-suspend-le-vaccin-moderna-pour-les-jeunes-1052024009.html

La Suède suspend le vaccin Moderna pour les jeunes

La Suède suspend le vaccin Moderna pour les jeunes

La Suède a annoncé mercredi suspendre "par précaution" le vaccin anti-Covid de Moderna pour les moins de 30 ans en raison d'un risque "minime" d'inflammation... 06.10.2021, Sputnik France

2021-10-06T18:13+0200

2021-10-06T18:13+0200

2021-10-06T18:13+0200

covid-19

suède

vaccin de moderna contre le covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/1045644651_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7108f56a906c69601790b084b6fbbcf1.jpg

L'autorité de santé publique (FHM), chargée de la campagne de vaccination, a "décidé de mettre en pause l'usage du vaccin Spikevax de Moderna pour tous ceux nés en 1991 et après, par principe de précaution".Cette décision est prise "après des signes de risque accru d'effets secondaires comme les inflammations du myocarde et du péricarde", précise l'autorité suédoise dans un communiqué.L'effet secondaire est "très rare", souligne-t-elle, notant que le risque est plus marqué après la deuxième dose et chez les sujets masculins.L'Agence européenne du médicament avait étendu en juillet son autorisation du vaccin Moderna aux 12-17 ans.

suède

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

suède, vaccin de moderna contre le covid-19