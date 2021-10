https://fr.sputniknews.com/20211006/la-turquie-ratifie-laccord-de-paris-sur-le-climat-1052028382.html

La Turquie ratifie l'Accord de Paris sur le climat

La Turquie ratifie l'Accord de Paris sur le climat

La Turquie a ratifié l'Accord de Paris sur le climat, cinq ans après l'avoir signé, suivant ainsi l'engagement de son Président devant l'Assemblée générale de... 06.10.2021, Sputnik France

2021-10-06T22:44+0200

2021-10-06T22:44+0200

2021-10-06T22:53+0200

international

turquie

climat

accord de paris sur le climat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045363474_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16190216cebc630418e3da5115d0e9ad.jpg

Le Parlement turc a ratifié ce mercredi 6 octobre l'Accord de Paris sur le climat, selon la chaîne parlementaire qui retransmettait le vote en direct.Recep Tayyip Erdogan avait annoncé cette décision fin septembre à New York, faisant de son pays le 191e à ratifier cet accord qui devait permettre, lors de son adoption en 2016, de limiter la hausse des températures moyennes sur la planète à 2 degrés et si possible à 1,5°C.Cette ratification, votée par 246 voix pour, 83 contre et 20 abstentions, intervient à trois semaines de la conférence mondiale sur le climat sous l'égide de l'Onu (COP26), qui s'ouvrira fin octobre à Glasgow, au Royaume-Uni.La Turquie avait signé l'Accord de Paris en 2016. Elle était l'un des derniers grands pays émetteurs de gaz à effet de serre dont la ratification manquait encore. Il manque encore notamment l'Iran, l'Irak, la Libye, le Yémen et l'Éthiopie.M.Erdogan avait jusqu'à présent justifié son abstention en invoquant des injustices liées aux obligations et au partage du fardeau, en termes de réduction des émissions polluantes: pour Ankara, les efforts doivent être différenciés entre pays industrialisés, catégorie à laquelle le pays appartient néanmoins.

turquie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

turquie, climat, accord de paris sur le climat