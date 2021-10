https://fr.sputniknews.com/20211006/le-sg-de-lonu-appelle-a-lamelioration-des-relations-entre-le-maroc-et-lalgerie-1052013297.html

Le SG de l’Onu appelle à l’amélioration des relations entre le Maroc et l’Algérie

Antonio Guterres a "encouragé les deux pays voisins à trouver une voie en avant pour réparer leurs relations, y compris en soutien à la coopération régionale... 06.10.2021, Sputnik France

Le Secrétaire général de l’Onu, Antonio Guterres a réitéré, une fois de plus, dans son rapport au Conseil de Sécurité sur le Sahara marocain, son appel pour l’amélioration des relations entre le Maroc et l’Algérie, suite à la décision unilatérale des autorités algériennes de rompre les relations diplomatiques avec le Royaume.À cet égard, le Secrétaire général des Nations Unies fait part, dans son rapport, de "sa préoccupation quant à la détérioration des relations entre le Maroc et l’Algérie", ce qui risque d’avoir un impact sur le processus politique visant le règlement du différend régional autour du Sahara marocain.Dans ce cadre, M. Guterres a "encouragé les deux pays voisins à trouver une voie en avant pour réparer leurs relations, y compris en soutien à la coopération régionale, la paix et la sécurité dans la région", une position que le Maroc a toujours prônée, face à l’approche belliqueuse des autorités algériennes qui refusent aussi bien la main tendue du Maroc que toute médiation.Il y a lieu de rappeler que le porte-parole du Secrétaire général de l'Onu avait commenté cette décision unilatérale de l’Algérie à deux reprises, en encourageant les deux pays voisins à résoudre leurs différences par la voie du dialogue.

roy franc Ca m'étonnerai que le SG de l'ONU est dit "Sahara marocain" le Sahara occidental n'est pas marocain loin de là sinon l'organisation ainsi que le monde entier l'aurait reconnu comme appartenant au Maroc il y a belle lurette. le Maroc est une narco monarchie dictatoriale très dangereuse pour son voisin algérien et je doute que l'Algérie veuille revenir sur sa position. Il faut savoir qu"à la fin de ce mois-ci l'Algérie ne renouvelera pas le contrat de gaz sur ce fameux GME et je pense que c'est pour cela que le Maroc s'gite et s'empresse de faire intervenir des pays tiers pour faire entendre raison à son voisin. mais c'est peine perdue je crois... 1

