Les sondes chinoises sur Mars suspendent leur exploration en raison d'une perturbation solaire

Le rover et l'orbiteur chinois sur Mars ont suspendu leur exploration depuis la mi-septembre, attendant la fin d'une période de perturbation solaire, a annoncé, mardi, l'Administration nationale de l'espace de Chine.Une perturbation solaire se produit lorsque Mars et la Terre sont d'un côté et de l'autre du soleil et que les trois astres sont presque parfaitement alignés. Pendant cette période, le rayonnement électromagnétique solaire s'accroît et perturbe les communications entre les sondes et la Terre.La perturbation se terminera à la mi-octobre, et les deux sondes reprendront leurs communications avec la Terre et poursuivront leur exploration scientifique de la planète rouge, a déclaré l'administration.La mission chinoise Tianwen-1, qui comprend un orbiteur, un atterrisseur et un rover, a été lancée le 23 juillet 2020. Le rover Zhurong est descendu de sa plate-forme d'atterrissage sur la surface martienne le 22 mai.

