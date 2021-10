L'UE s'efforce de rassurer des pays des Balkans sceptiques

https://fr.sputniknews.com/20211006/lue-sefforce-de-rassurer-des-pays-des-balkans-sceptiques-1052016644.html

Après des semaines de délibérations, les dirigeants de l'Union européenne se sont accordés sur une déclaration réaffirmant leur promesse, formulée il y a dix-huit ans, que la Serbie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, le Kosovo et l'Albanie pourraient un jour se joindre au bloc communautaire s'ils remplissent les critères d'adhésion.Mais alors que le processus d'élargissement est au point mort en raison de querelles internes à Bruxelles ou dans la région, nombre de responsables dans les Balkans jugent que cette déclaration d'intention est une coquille vide.S'exprimant devant la presse à son arrivée au sommet informel de Brdo, en Slovénie, Ursula von der Leyen s'est employée à dissiper ce sentiment.L'Union européenne est de loin le premier investisseur étranger et le premier partenaire commercial des six pays, majoritairement issus de la dislocation de la Yougoslavie et des guerres qui se sont ensuivies dans les années 1990.Mais la Slovénie, qui préside actuellement l'UE, n'est pas parvenue à convaincre les autres pays membres de s'engager à les intégrer d'ici à 2030.

michel loncin Ce serait malheureux si la Serbie s'engageait dans cette pétaudière ... car elle devrait reconnaître le prétendu "Kosovo" !!!

