Vladimir Poutine fête ses 69 ans

Ce jeudi 7 octobre, Vladimir Poutine fête ses 69 ans. 07.10.2021, Sputnik France

Comme à l’accoutumée, il passe la journée au travail et fêtera son anniversaire ce soir avec sa famille et ses amis, a informé Dmitri Peskov, porte-parole du Président russe, ajoutant que Poutine tient souvent des réunions de travail le jour de son anniversaire et qu’il n'est actuellement pas confiné.Découvrez les événements les plus marquants de la 69e année du Président russe dans ce diaporama de Sputnik.

