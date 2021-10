Nouvelle réalité dans les rues de Kaboul

© REUTERS / Jorge Silva

Près de deux mois se sont écoulés depuis que les talibans* sont arrivés au pouvoir en Afghanistan. Depuis, ils ont réussi à former un gouvernement et ont supprimé la quasi-totalité de la résistance dans la province rebelle du Panchir. Des contacts ont été noués à l'international: des délégations chinoises, pakistanaises et russes se sont récemment rendues à Kaboul, et l'Onu envisage sérieusement d’accueillir un nouvel ambassadeur afghan. Mais la politique intérieure suscite de plus en plus d'inquiétudes dans le pays et à l'extérieur.