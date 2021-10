https://fr.sputniknews.com/20211007/autriche-les-verts-sinterrogent-sur-le-maintien-de-kurz-a-la-chancellerie-1052033644.html

Autriche: les Verts s'interrogent sur le maintien de Kurz à la chancellerie

Autriche: les Verts s'interrogent sur le maintien de Kurz à la chancellerie

Les Verts, partenaires des conservateurs au sein de la coalition au pouvoir en Autriche, ont émis des doutes jeudi sur la capacité du chancelier Sebastian Kurz... 07.10.2021, Sputnik France

Ils ont exprimé la volonté de discuter de la situation avec les autres partis politiques représentés au Parlement autrichien.Les trois principaux partis d'opposition ont réclamé la démission de Sebastian Kurz mais ils ne veulent pas tous d'élections anticipées.Le parquet financier autrichien a annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête contre le chancelier et neuf autres personnes pour corruption et abus de confiance. Il soupçonne le ministère des Finances, tenu par les conservateurs, d'avoir acheté à partir de 2016 des encarts publicitaires dans un tabloïd en échange d'une couverture et de sondages favorables à Sebastian Kurz, à l'époque chef de la diplomatie autrichienne et désireux de prendre la tête du parti conservateur, l'ÖVP.

bakounine ces verts la sont vides et ébréchés

autriche

