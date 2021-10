https://fr.sputniknews.com/20211007/immigration-zero-cette-proposition-de-zemmour-qui-divise-les-francais-1052037031.html

"Immigration zéro": cette proposition de Zemmour qui divise les Français

"Immigration zéro": cette proposition de Zemmour qui divise les Français

Bien que le presque candidat Éric Zemmour parle de tsunami migratoire et prône l’immigration zéro, cette idée ne fait pas l’unanimité parmi les Français. Si un... 07.10.2021, Sputnik France

2021-10-07T15:49+0200

2021-10-07T15:49+0200

2021-10-07T15:49+0200

france

sondage

immigration

immigration clandestine

flux migratoire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/1046094191_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_abac40e32e9a2c6302f3b46b45f0d37d.jpg

Si l’idée de limiter l’immigration est en général approuvée par la majorité des Français, l’arrêt total des flux migratoires, prôné récemment par le quasi-candidat Éric Zemmour, ne fait pas l’unanimité.D’après un sondage réalisé par l’Institut CSA pour CNews et publié le 7 octobre, 41% des Français se disent favorables à l’arrêt net de l’immigration en France. 59% des personnes interrogées restent contre cette idée.Concernant leur profil politique, logiquement, ce sont les électeurs de droite qui sont le plus favorables à l’immigration zéro. 92% des sympathisants du Rassemblement national approuvent cette initiative, tandis que parmi les électeurs des Républicains le seuil d’approbation est de 63%.Les électeurs de gauche rejettent massivement l’idée (86% sont contre).Ce sondage a été effectué auprès de 1.000 personnes de plus de 18 ans du 5 au 6 octobre.Le scepticisme migratoire se ressent par ailleurs chez les Français depuis plusieurs années. Ainsi, d’après les données de l’Ifop, depuis 15 ans une majorité des Français pense qu’il faut passer d’une immigration subie à une immigration choisie. Par exemple, si en 2006 cette thèse était approuvée par 62% des personnes interrogées, en 2020 ce taux a augmenté pour atteindre 78%."Arrêter l'immigration illégale et légale"Environ la moitié (44%) de l’augmentation de la population française provient des immigrés, attestent les données de l’INSEE pour l’année 2017, et ce sujet reste omniprésent dans le contexte des élections présidentielles.Lors d’une récente conférence à Lille, le 2 octobre dernier, Éric Zemmour, qui ne s’est toujours pas déclaré candidat mais qui multiplie ses sorties médiatiques, a réclamé l’arrêt total de l’immigration en France.Deux jours plus tard, à l’occasion d’un débat avec Michel Onfray, le polémiste a détaillé ses propos: "On a à peu près une ville de Nice qui rentre en France, et une ville de Paris au bout de l'immigration. Alors on arrête toute l'immigration, on arrête le regroupement familial, on met le regroupement familial à l'extérieur".La lutte contre l’immigration est fréquemment abordée par le Rassemblement national. Fin septembre la candidate RN Marine Le Pen a présenté comme objectif la maîtrise des flux migratoires. Valérie Pécresse, l’une des candidats de la droite, début octobre a également parlé de son projet visant à endiguer l’immigration incontrôlée.

Michelvsrin Ceci veut dire qu'il faille mettre ces 40 % dans un bocal clos et hermétique ! Cela veut dire aussi que ces 40% devront rester cloitrés chez eux durant les vacances !!! Arrêtez ce cinéma c'est intenable. La faute n'est pas sur la tête de l'immigré, mais de ceux qui ont permis cette immigration sans contrôle ! Enfin, que ces 40% essaient de vivre dans un pays où ils sont d'avance détestés, ils comprendront mieux. Un jour lointain je me suis retrouvé à la frontière malienne ( Tessalit) ce sont deux algériens qui sont venus nous apporter le dîner sur des tapis en plein désert... Des gens qui me disaient comment ils souffraient de voir l'accueil qui leur était réservé en France. Si les gens sont incapables de vivre ensemble, alors rien, aucun futur n'est possible. Z., drôle de cordonnier pour parler de l'immigration ainsi....... Eccore une fois cessez ce lamentable cinéma.

1

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

sondage, immigration, immigration clandestine, flux migratoire, инфографика