"La situation risque d'exploser": à Paris, les riverains crient leur colère excédés par les crackers

"La situation risque d’exploser": à Paris, les riverains crient leur colère excédés par les crackers

Soulignant l'insécurité des femmes dans les quartiers sinistrés par le crack, un riverain pointe auprès de Sputnik le "silence radio" du côté du gouvernement... 07.10.2021

Des riverains des quartiers tourmentés par le crack se mobilisent pour dénoncer la situation et l’inactivité des autorités chaque mercredi depuis la construction du mur censé limiter le déplacement des consommateurs de crack. Le 25 septembre, ceux-ci ont été évacués des jardins d’Éole et de Stalingrad vers la porte de la Villette, entre les quartiers de Pantin, de Villette et d’Aubervilliers. Or, la situation semble loin d’être réglée."Ça continue d’être problématique. […] Ce mur, érigé très rapidement par la décision du ministre de l’Intérieur, n’a pas sa fonction, les consommateurs de crack déambulent dans les quartiers qui se situent en face", se confie au micro de Sputnik un habitant.Indiquant que les maires d’Aubervilliers et de Pantin n’ont toujours pas reçu de réponse suite à leur demande d’audience concernant cette situation, il a précisé qu’une réunion qui a eu lieu en ce sens "n’a servi à rien" et n’a pas conduit à la prise d’une quelconque décision par les autorités."Darmanin, ton mur, on n'en veut pas!", ont scandé des habitants dénonçant cette mesure qui avait provoqué la colère de certaines personnalités publiques, comme Éric Ciotti des Républicains qui l’a qualifié de "honte absolue" et de forme d’"apartheid"."Les femmes sont hyperapeurées, très en colère"Non seulement les consommateurs de crack continuent leurs déplacements dans ces quartiers, dérangeant les riverains, demandant de l’argent, créant de l’insécurité, mais ils débarquent aussi dans les wagons du métro, poursuit le riverain auprès de Sputnik."Les femmes sont hyperapeurées, très en colère, il y avait déjà eu des agressions", dit-il.Certaines ont réussi à passer en télétravail pour limiter leurs propres déplacements dans les quartiers, mais ce sont des cas rares, d’autres sont obligées "d’emprunter la ligne 7 du métro", "ces arrêts [étant] très anxiogènes, très dangereux pour elles"."Les jeunes sont plus radicaux [aujourd’hui] et prêts à en découdre. Des battes de baseball, des Tasers sont apparus. […] C’est très compliqué de contenir cette colère.""Une solution définitive" exigéeÀ cet égard, la population de ces quartiers demande des actions de la part des autorités."Il faut que le gouvernement se rende compte que si la situation n’est pas réglée au plus vite, elle risque d’exploser dans le 93. C’est dans nos quartiers qu’ils viennent ou dans le XIXe, pour trouver de quoi payer leur consommation ou pour la trouver. Ce sont des allées et venues sur ce square Auguste Baron", poursuit l’homme.Il explique que les exigences du collectif anti-crack 93 sont très simples. Il demande la prise en charge médicale des consommateurs de narcotiques pour les sauver et veut également que les autorités protègent les riverains mêmes.

Jean RENE Ce n'est que justice que les bobos parisiens supportent les consequences de leurs choix et de leur morale irealiste. Bien fait ! 1

cassus33 Le trafic de stup se fait en pleine rue, si l'état voulait vraiment agir, il l'aurait déjà fait le ménage. Pas de crack, pas de cracker. Le problème se cantonne à Paris et finira par éclabousser toute les banlieues des grandes villes. 1

