Pakistan: au moins 20 morts et environ 300 blessés après un séisme

Pakistan: au moins 20 morts et environ 300 blessés après un séisme

Au moins 20 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées et environ 300 autres ont été blessées dans un séisme de magnitude 5,7 ayant frappé le sud... 07.10.2021, Sputnik France

Le séisme s'est produit à une profondeur de 20 kilomètres et son épicentre est situé à 102 kilomètres à l'est de la ville de Quetta, a rapporté le Centre américain de veille sismologique (USGS).Des répliques ont été ressenties dans toute la région.A Quetta, un hélicoptère de l'armée tentait d'évacuer au moins neuf blessés graves, a rapporté l'agence Associated Press.Plus d'une centaine de maisons en terre crue et plusieurs bâtiments se sont effondrés ou ont été endommagés, laissant des centaines d'habitants sans domicile, a déclaré à Reuters Sohail Anwar, commissaire adjoint de la ville de Harnai.Le Pakistan se trouve au sommet de plaques tectoniques en collision et les tremblements de terre y sont fréquents.

