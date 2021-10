https://fr.sputniknews.com/20211008/fmi-pour-lavocat-de-georgieva-lenquete-a-viole-le-reglement-du-personnel-de-la-banque-centrale-1052054422.html

FMI: pour l'avocat de Georgieva, l'enquête a violé le règlement du personnel de la Banque centrale

FMI: pour l'avocat de Georgieva, l'enquête a violé le règlement du personnel de la Banque centrale

Les avocats qui ont enquêté sur les allégations de falsification des données de la Banque mondiale à l'encontre de la directrice générale du Fonds monétaire... 08.10.2021, Sputnik France

2021-10-08T15:50+0200

2021-10-08T15:50+0200

2021-10-08T15:56+0200

international

fonds monétaire international (fmi)

kristalina georgieva

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104311/49/1043114985_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_08f3820727aa62a5b33f046c9f7332f2.jpg

Dans une lettre adressée au conseil d'administration du FMI et publiée jeudi, l'avocat de Kristalina Georgieva, Lanny Breuer, a demandé aux administrateurs de prendre en considération "les erreurs fondamentales de procédure et de fond" du rapport d'enquête rendu par le cabinet d'avocats WilmerHale.Pour Lanny Breuer, les avocats de WilmerHale ont violé le règlement du personnel de la Banque mondiale en n'informant pas Kristalina Georgieva qu'elle faisait l'objet d'une enquête et en ne lui permettant pas de répondre aux conclusions de celle-ci.Selon le rapport de WilmerHale, Kristalina Georgieva a exercé des pressions en faveur de la Chine lorsqu'elle exerçait des fonctions dirigeantes à la Banque mondiale. Kristalina Georgieva a nié ces allégations.Le conseil d'administration du FMI a interrogé Kristalina Georgieva et WilmerHale cette semaine et se réunira à nouveau vendredi.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

fonds monétaire international (fmi), kristalina georgieva