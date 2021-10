https://fr.sputniknews.com/20211008/le-senat-americain-approuve-un-relevement-temporaire-du-plafond-de-la-dette-1052057269.html

Le Sénat américain approuve un relèvement temporaire du plafond de la dette

Le Sénat américain approuve un relèvement temporaire du plafond de la dette

Le Sénat américain a approuvé jeudi un relèvement temporaire du plafond de la dette, écartant ainsi provisoirement le risque d'un défaut de paiement de la... 08.10.2021, Sputnik France

2021-10-08T17:02+0200

2021-10-08T17:02+0200

2021-10-08T17:06+0200

international

états-unis

sénat des états-unis

dette

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101867/73/1018677382_0:248:4752:2921_1920x0_80_0_0_512c5398873b30a52418ec137f326e7d.jpg

Le texte a été approuvé par 50 voix contre 48 et va maintenant être soumis à la Chambre des représentants, où il devrait être approuvé avant que le Président américain Joe Biden ne le signe.La Chambre votera le texte mardi, selon le chef de la majorité démocrate Steny Hoyer.Le relèvement du plafond de la dette de 480 milliards de dollars porte la limite de la dette à 28.900 milliards de dollars (25.006 milliards d'euros) et devrait être utilisé d'ici au 3 décembre.La loi de financement du gouvernement et des agences fédérales doit expirer à cette même date.Cela signifie qu'au cours des huit prochaines semaines, le Congrès, âprement divisé, devra trouver un terrain d'entente sur les dépenses des agences américaines jusqu'en septembre 2022 - allant de l'éducation et des programmes d'aide à l'étranger à l'application des lois sur l'immigration et à la sécurité des aéroports - et s'accorder sur un relèvement du plafond de la dette à plus long terme.Ce vote intervient alors que les États-Unis étaient près de se retrouver dans une situation historique de défaut de paiement.L'accord a émergé lorsque le chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a proposé mercredi de relever temporairement le plafond de la dette, ce qui a fait l'objet d'intenses tractations au Capitole tout au long de la soirée.

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

états-unis, sénat des états-unis, dette