Propagande sur le Covid au Canada: "on commence à rentrer dans le ministère de la Vérité d’Orwell"

On voit de plus en plus de services d’État, dont l’armée probablement, s’engager dans des opérations destinées à rétablir la vérité. Ça commence à me gêner parce qu’on rentre dans le ministère de la Vérité d’Orwell. Est-ce que c’est au gouvernement ou à des gens payés par nos impôts de dire si une cause est juste, quelle réalité scientifique il faut tenir pour véritable?", s’interroge le chercheur.