Stellantis: la crise des puces sera pire que celle du Covid, dit un syndicat

08.10.2021

2021-10-08

2021-10-08T17:16+0200

2021-10-08T17:21+0200

Le manque de composants électroniques a contraint bon nombre de constructeurs automobiles dans le monde à suspendre leur production. Le constructeur franco-italo-américain, né de la fusion de PSA et de Fiat-Chrysler, a pour sa part interrompu ses opérations dans plusieurs usines en Europe et aux États-Unis, ce qui se traduira par 1,4 million de véhicules en moins cette année.Selon Ferdinando Uliano, sur les neuf premiers mois de l'année, Stellantis a sorti de ses usines italiennes 319.000 voitures, soit 11% de plus que sur la même période en 2020.Mais le responsable syndical estime qu'il sera difficile d'atteindre sur l'ensemble de cette année le chiffre de 461.000 voitures produites l'an dernier.Une réunion au ministère italien de l'Industrie est prévue lundi entre Stellantis et les syndicats afin de discuter des problèmes de production et d'emploi dans le pays.

