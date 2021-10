https://fr.sputniknews.com/20211008/transport-aerien-le-senegal-leve-les-restrictions-de-voyage-1052050747.html

Transport aérien: le Sénégal lève les restrictions de voyage

Le Sénégal a annoncé la réouverture de ses frontières et la levée des restrictions qui étaient imposées aux voyageurs voulant accéder au territoire national. 08.10.2021, Sputnik France

L'annonce de la levée des restrictions a été faite dans un communiqué par le ministre du Tourisme et des Transports aériens du Sénégal, Alioune Sarr, qui a signé une circulaire dans ce sens et qui annule celle qui avait été publiée le 1er septembre 2021, relative aux conditions de reprise de trafic des compagnies aériennes desservant le Sénégal.Dans ce communiqué relayé vendredi par les médis locaux, il indique que" la circulaire 1562 du 28 septembre 2021 consacre la levée des restrictions qui pesaient sur les voyageurs à destination du Sénégal et marque ainsi la réouverture de nos frontières aériennes à tous les passagers à la seule condition de présenter un Test RT- PCR Covid 19 négatif, datant de moins de cinq jours délivrés par des services compétents ''.Par conséquent, a-t-on précisé de même source, ''les compagnies aériennes dont les programmes d'exploitation ont été approuvés par l’autorité de l’aviation civile (Anacim) ou qui disposent d’une autorisation ponctuelle, sont autorisées à embarquer et débarquer leurs passagers sur présentation d’un test RT-PCR Covid-19 négatif, datant de moins de cinq jours dument délivrés par les services compétents ''.En vue d’endiguer la propagation du Coronavirus, rappelle-t-on, le Sénégal avait pris des mesures de restrictions à ses frontières aériennes et terrestres.Le pays avait levé le 21 septembre dernier les restrictions d’entrée dans son territoire pour les citoyens des pays membres de l’Union européenne (UE).

