Un sous-marin américain heurté par un objet non identifié en mer de Chine

Un sous-marin américain heurté par un objet non identifié en mer de Chine

L'USS Connecticut, qui est un sous-marin à propulsion nucléaire de la classe Seawolf, a été endommagé mais reste en état de fonctionnement, a ajouté l'US Navy. 08.10.2021, Sputnik France

Un sous-marin nucléaire américain a heurté un objet non identifié alors qu'il patrouillait le week-end dernier en mer de Chine méridionale, une région largement revendiquée par la Chine, selon des informations de l'US Navy et de source indépendante."Il n'y a pas de blessure mortelle", précise le communiqué, laissant entendre que des marins ont pu être blessés légèrement.L'USS Connecticut, qui est un sous-marin à propulsion nucléaire de la classe Seawolf, a été endommagé mais reste en état de fonctionnement, a ajouté l'US Navy.Selon le Naval Institute, un centre de réflexion proche de l'US Navy, l'USS Connecticut participait à un exercice naval international en mer de Chine méridionale lors de l'incident.La Chine revendique presque la totalité de la mer de Chine méridionale et a construit des avant-postes militaires sur de petites îles et atolls dans la région.Les États-Unis et leurs alliés patrouillent régulièrement dans les eaux internationales de la région pour faire valoir leurs droits à la liberté de navigation, au grand déplaisir de la Chine.

