En direct: Treizième samedi de mobilisation contre le pass sanitaire en France

Plusieurs marches contre le pass sanitaire se tiennent ce samedi 9 octobre à Paris, pour le 13e week-end de mobilisation consécutif.Des centaines de personnes opposées à la vaccination et à la restriction d'accès à certains lieux devraient former au moins trois cortèges dont le principal, dirigé par des Gilets jaunes, est parti de la bibliothèque François-Mitterrand pour aller jusqu'à la place de Clichy, selon les médias.Les manifestants, qui marchent aux sons de tambours, brandissent des pancartes "Abus de pouvoir, mensonges, infantilisation, maltraitance, régime de la peur, ça suffit!", "La nation sous tension, danger de mort" ou encore "Retrait du pass sanitaire". Florian Philippot a appelé à une manifestation au départ du pont de l’Alma, ce cortège devrait se disperser place Vauban.Le cortège réuni à l'appel de l'Union citoyenne pour la liberté devait partir de la place du Bellay, à Châtelet-les-Halles, pour arriver vers Stalingrad, précise Actu Paris.La circulation n'a pas été bloquée sur une rue empruntée par les manifestants, constate un correspondant de Sputnik sur place.Selon DNA, des marches ont réuni plusieurs centaines de personnes à Strasbourg et une cinquantaine à Sélestat. Les manifestants portent des drapeaux français frappés de la croix de Lorraine et des pancartes revendiquant la liberté. Quelque 300 personnes se sont rassemblées dans le centre-ville de Cholet, dans le Maine-et-Loire, pour se prononcer pour la liberté vaccinale et contre le pass sanitaire. À Châteauroux, près de 200 personnes étaient rassemblées au point de départ de la manifestation, devant le palais de justice, selon le décompte des forces de l'ordre cité par France Bleu.Sur des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, la police a fait usage de gaz lacrymogènes contre les manifestants qui essayaient de se rendre sur la place Clémenceau à Pau. Le cortège contre le pass sanitaire y a rassemblé environ 700 personnes, selon La Dépêche.Plusieurs manifestations ont été organisées à Montpellier, qui a accueilli le 8 octobre le sommet Afrique-France avec la participation d'Emmanuel Macron.De légères tensions ont eu lieu entre anti-pass et participants de la marche des fiertés à Toulouse, relate La Dépêche.Depuis le 30 septembre, le pass sanitaire est étendu aux adolescents. Les mineurs âgés d'au moins 12 ans et deux mois doivent en être munis pour prendre le train, aller au cinéma ou bien à la piscine. Le 13 octobre, un projet de loi pour proroger le pass sanitaire au-delà du 15 novembre doit être présenté au Conseil des ministres.

Michelvsrin Même si les échos se font rares, dans un monde médiatique hyper controlé, il semble que les effets secondaires en dehors de nos frontières connaissent une explosion exponentielle. Bien entendu notre réalité se contentera des informations qu'elle reçoit. Un monde extraordinaire finalement où toute virtualité peut remplacer toute réalité ! Ce n'est pas nouveau puisque c'est ce que nous vivons déjà depuis des millénaires... 3

Jean Airalbol Pour la première fois je n'y suis pas, trop fatigué, et nuit difficile. 1

