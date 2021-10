La CIA se réorganise pour surveiller la Russie et la Chine, Moscou commente

"Vous serez surpris, mais la CIA combattra la principale menace géopolitique du XXIe siècle en utilisant les méthodes du XXe siècle. Elle […] compte utiliser des stratagèmes de l'époque de la guerre froide. Washington ne cache pas qu’il augmentera les effectifs de la CIA pour accomplir sa +noble mission+ (plus d'espions américains, plus de liberté à l’américaine), et renforcer la surveillance de la Chine. Les États-Unis ne nous ont pas oubliés non plus – ils entendent surveiller de près les actions de la +Russie agressive+. On nous mentionne aux côtés du terrorisme, de la Corée du Nord et de l'Iran. La profondeur de l'analyse de la CIA ne permet pas d'y plonger tête baissée", a indiqué Mme Zakharova sur Telegram.