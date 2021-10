https://fr.sputniknews.com/20211009/lassociation-40-millions-dautomobilistes-denonce-les-voitures-radars-privees-1052072471.html

L'association 40 millions d'automobilistes dénonce les voitures radars privées

L'association 40 millions d'automobilistes dénonce les voitures radars privées

Après qu’Anne Hidalgo a instauré la limitation à 30 km/h dans la quasi-totalité des rues de Paris, arrive une autre mesure qui ne fera pas l'unanimité. Il... 09.10.2021, Sputnik France

2021-10-09T17:16+0200

2021-10-09T17:16+0200

2021-10-09T17:16+0200

france

france

automobile

anne hidalgo

radar

vitesse

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/14/1044802596_0:55:1280:775_1920x0_80_0_0_47b593791f733e0a3b5cb87fa0757c53.jpg

Le gouvernement prévoyant de mettre en place des voitures radars privées en 2022, le délégué général et porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes, Pierre Chasseray, dénonce sur Europe 1 cette initiative confiée à des entreprises privées.Selon un document prévisionnel budgétaire, le dispositif peut concerner "tout ou partie" des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France et Occitanie.Le délégué général s’en prend à "cette sécurité routière de façade [qui] n'en est en fait pas du tout".Pour lui, "il y a un trait d'union entre, d'un côté, le radar qui symbolise l'argent et les sociétés qui, elles aussi, symbolisent l'argent".Le cas de ParisCette mesure intervient après qu’Anne Hidalgo a limité à 30km/h la quasi-totalité des rues de la capitale depuis le 30 août.Son adjoint explique cela par l’aspiration à améliorer la sécurité routière, à faire baisser les nuisances sonores et à "adapter une ville au changement climatique en diminuant la place de la voiture".Bien qu’un sondage Ifop du 30 août affiche une approbation générale de 61%, certaines associations montent au créneau. Les Nouveaux Taxis Parisiens a indiqué dans Le Figaro qu’une "course de 20 minutes passe à 30 minutes", et a réclamé une "réforme de notre tarification".Pierre Chasseray a également qualifié cette règle d’"irrespectable". Pour lui, "la mairie de Paris fait simplement de la communication".Désormais, un dépassement, même léger, des 30km/h vaut une amende de 135 euros et entre un et six points retirés du permis, d’après l’ampleur de l’infraction.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

france, automobile, anne hidalgo, radar, vitesse