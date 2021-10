https://fr.sputniknews.com/20211009/macron-relance-le-combat-de-labolition-universelle-de-la-peine-de-mort-1052069285.html

Macron "relance le combat" de l'abolition universelle de la peine de mort

Emmanuel Macron a lancé le un appel en faveur de l'abolition universelle de la peine de mort, "combat de civilisation", à l'occasion du quarantième... 09.10.2021, Sputnik France

Le chef de l'État a présidé une cérémonie au Panthéon en présence de Robert Badinter, le ministre de la Justice qui avait à l'époque défendu ce projet.Devant un parterre de personnalités où l'on reconnaissait une partie du gouvernement de Jean Castex et des anciens ministres comme Pierre Joxe, Hubert Védrine, Christiane Taubira et Rachida Dati, Emmanuel Macron a évoqué un "combat de civilisation", un "combat universel que nous mènerons en Européens, encore et toujours."Il a rappelé qu'au moins 483 exécutions, qu'il a qualifiées de "meurtres d'Etat" avaient été perpétrées dans le monde en 2020 "par 33 régimes politiques qui ont pour la plupart en commun un goût partagé pour le despotisme, le rejet de l'universalité des droits de l'homme mais pas uniquement."Sur les 198 États membres de l'Onu, 106 ont aboli en droit la peine de mort et 50 autres respectent un moratoire sur les exécutions. La Chine, les États-Unis, l'Iran et l'Indonésie figurent au nombre des pays où la peine de mort est encore pratiquée."Courage politique" de MitterrandPromesse électorale du candidat François Mitterrand en 1981, la fin de la peine capitale a été votée le 9 octobre cette année-là."La peine de mort est vouée à disparaître de ce monde parce qu'elle est une honte pour l'humanité", a ajouté l'ancien garde des Sceaux, aujourd'hui âgé de 93 ans. "Jamais, nulle part, elle n'a fait reculer la criminalité."Le sujet de la peine capitale revient parfois dans les débats en France, notamment en période électorale, alors que divers sondages montrent qu'environ la moitié des personnes interrogées se disent favorables à son rétablissement.Le polémiste Éric Zemmour, candidat potentiel à l'Élysée au printemps prochain, s'est récemment déclaré "philosophiquement" favorable à la peine de mort.

CiaoBella Macron se limite trop en matière, en effet a t'on le droit de vie où de mort alors que nous somme incapable de créer la vie mais parallèlement est ce que les victimes des assassins éligibles à la peine de mort sont protégés suffisamment dans notre société. alors que la limite entre la menace et l’exécution de la mort à autrui est pratiquement inexistante, les exemples ne manquent pas, les peines encourus par ceux qui ont menacés voir même passé à l'acte sont si faible qu'il n'y a pas de réponse efficace par une justice bien trop laxiste. De plus ne pourrions nous pas également voir à abolir les menaces de mort sociale par la finance certains qui en sont poussé à se supprimer ayant tout perdu, qui ne se souviens pas de ceux qui ont acheté un bien immobiliers ne pouvant plus honorer les traites et saisie l'immeuble vendu à un prix dérisoire aux enchères sans toute fois annuler le crédit toujours à payer. Ne serai ce pas une peine de mort qui ne dit pas son nom. Un e banquier ne vous en p 1

TonerreDeBrest ! J'ai entendu Robert Badinter, (au panthéon) à vociférer contre la peine de mort sur un ton odieusement pathétique style discours de De Gaulle (mais sans aucune honnêteté) ce Robert Badinter, profitant de l'occase pour encenser l'UE, les DDH et tous les dhimmis qui se plient à la doctrine idéologique de Mitterrand "la vie est sacrée et la prendre revient à se rabaisser au niveau des assassins"... Facile, par contre silence total sur les milliers de victimes des terroristes et assassins, fous remis en liberté par "la justice" voulue par ces gauchistes qui eux, habitent dans des demeures luxueuses gardées par des vigiles, et protégées par le contribuable où qu'ils se rendent ... ! Nous n'aurions pas "les mêmes valeurs" en conclusion. 1

