"Madame LE ministre", "Monsieur LA rapporteur": prise de bec linguistique à l'Assemblée

Les murs de l'hémicycle ont été témoins d'une énième querelle linguistique sur la féminisation des noms de métiers. Barbara Pompili, ministre de la Transition... 09.10.2021

Alors que l’Académie française vient de rendre son rapport annuel sur l’enrichissement de la langue, les députés se sont encore livrés à des contorsions grammaticales dans l’enceinte de l’Assemblée.La ministre de la Transition écologique a notamment fait très fort, lâchant un "monsieur la rapporteur", à l’attention du député LR Julien Aubert, lors d’un débat sur le projet de loi lié à la transition énergétique. Une petite pique, alors que la ministre était apparemment vexée d’avoir été appelée "madame le ministre" par son interlocuteur, sans féminisation de sa fonction.Ce massacre en règle de la langue n’a cependant pas été du goût d’Annie Genevard, vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui conduisait la séance. Celle-ci a recadré la ministre, lui rappelant que la formulation de Julien Aubert répondait aux usages, contrairement à la sienne.Un rappel à l’ordre qui n’a pas empêché Barbara Pompili de revenir à la charge un peu plus tard, en demandant "de manière très claire à être appelée +madame la ministre+". Visiblement très attachée à cette tournure, la responsable a ensuite remis le couvert sur les réseaux sociaux.Un vieux combatCe n’est pas la première fois que les politiques s’enflamment sur la féminisation des noms de grades et métiers. Ce type de scènes est même devenu un classique, au palais Bourbon comme au palais du Luxembourg. En 2018, la secrétaire d’État Brune Poirson s’était ainsi embrouillée avec le sénateur LR Gérard Longuet en des termes sensiblement similaires.Si ces prises de bec font souvent la Une de l’actualité, le processus de féminisation de la langue ne date pourtant pas d’hier .Il était déjà à l’œuvre dans les années 1970 et s’est développé dans toute la francophonie, comme le rappelait à Sputnik le linguiste Claude Simard, en 2020.Le linguiste précisait que ce combat pour la féminisation n’était pas dépourvu d’arrière-pensées idéologiques. Les militants ayant tendance à confondre le linguistique et le sociologique, pour mieux pointer du doigt une langue "vecteur de sexisme".En 2019, l’Académie avait remis un rapport sur la féminisation des noms de métiers, estimant qu’il n’existait "aucun obstacle de principe" à cette démarche. La vénérable institution avait cependant refusé de trancher dans le vif, ajoutant qu’elle se "garderait d’édicter des règles" en la matière, préférant se fonder sur l’usage.

